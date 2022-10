Sciopero mezzi pubblici Catania: annunciata protesta AMTS

Sciopero mezzi pubblici Catania: annunciato un nuovo stop dei trasporti che interesserà nello specifico la città etnea. Infatti, a bloccare i servizi sarà proprio l'AMTS Catanese.

Nuova protesta nel settore dei trasporti: a Catania, il prossimo 10 ottobre è previsto uno sciopero dei mezzi pubblici che potrebbe provocare alcuni disservizi. A scioperare sarà l’AMTS, Azienda Metropolitana trasporto e sosta di Catania, che ha informato i cittadini tramite una nota nei giorni scorsi.

Lo sciopero sarà in realtà nazionale, avrà una durata di 24 ore e parteciperanno i sindacati Faisa – Cisal e Or.s.a, Ugl, Uil Trasporti, Fit Cisl e Filt Cgil. Nel caso dello staff AMTS, chi aderirà allo sciopero lo farà dalle ore 10:30 alle ore 18:30 e dalle ore 21:00 fino alla fine del turno. Per tutto il resto del personale è previsto un termine anticipato di due ore per la giornata lavorativa. A causa delle proteste potrebbero verificarsi dei disagi nel servizio.