Visite oculistiche gratuite alla Playa: il calendario completo

Visite oculistiche gratuite alla Playa a partire da venerdì 17 luglio. Ecco il calendario completo e i luoghi dove sarà possibile effettuare il controllo.

Arrivano controlli oculistici gratuiti alla Playa di Catania. Tra un tuffo a mare e l’altro, ora che è tornato il bel tempo, prende avvio anche l’iniziativa “La prevenzione non va in vacanza” dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, l’unità mobile oftalmica dell’Uici. Un camper perfettamente attrezzato per le visite specialistiche stazionerà davanti ai lidi della Playa di Catania dalle 9:00 alle 13:00. I controlli inizieranno già a partire da domani e dureranno in tutto dieci giorni.

Sull’unità mobile dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, gli oculisti attueranno uno screening gratuito e per tutti alla ricerca di affezioni oculari legate all’estate, al sole, alla sabbia, ma anche all’uso di schermi a luce blu: pc, tablet e smartphone, che il lungo lockdown e lo smart working potrebbero aver scatenato.

Controlli oculistici gratuiti alla Playa: il calendario dettagliato

Venerdì 17 e sabato 18 davanti al lido Arcobaleno .

davanti al lido . Mercoledì 22 e giovedì 23 , il camper stazionerà davanti al lido Le Capannine .

, il camper stazionerà davanti al lido . Venerdì 24 e sabato 25 sarà davanti al lido Don Bosco .

sarà davanti al lido . Lunedì 27 il camper si sposterà davanti al lido Venere, dove sarà anche mercoledì 29.

Gli ultimi due appuntamenti saranno quelli di giovedì 30 e venerdì 31 luglio, davanti al lido America.

L’unità mobile oftalmica è munita di dispositivi per la sicurezza – pannelli in plexiglas, una speciale lampada a fessura, disinfettanti a base di sostanze cloro-attive, materiali usa e getta -, per garantire la massima sicurezza dei pazienti e degli operatori. Tra l’altro, oltre ai controlli oculistici gratuiti, saranno date informazioni sull’utilizzo delle misure anti covid-19 e fornite gratuitamente delle mascherine.