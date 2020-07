Catania, ruba la sabbia con l’escavatore e aggredisce gli agenti di Polizia

Catania: colto sul fatto mentre stava rubando della sabbia da una spiaggia dell'Oasi del Simeto, un uomo aggredisce gli agenti di Polizia. Denunciato anche il guardiano del villaggio.

Catania: ruba la sabbia dalla spiaggia di un residence, viene scoperto dalla polizia e aggredisce gli agenti. A seguito di un controllo per preservare l’Oasi del Simeto, la Polizia di Catania, con l’ausilio del Nipaaf dei Carabinieri, ha notato un uomo che, all’interno del Villaggio Azzurro, prelevava 3 metri cubi di sabbia con l’aiuto di un escavatore.

Colto in flagrante e senza assicurazione, l’uomo è stato fermato dagli agenti, ma ha reagito con violenza, aiutato dal guardiano del villaggio. È stato quindi denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per furto aggravato di beni del demanio marittimo, distruzione e deterioramento habitat protetto. Il mezzo usato dall’uomo è stato inoltre prelevato e la sabbia reimmessa in spiaggia. Denunciato anche il guardiano del villaggio.