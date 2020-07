Taormina travolta da crisi turismo: protagonista in un servizio del Tg1 [VIDEO]

Taormina sta affrontando, come tutte l'Isola, una grave crisi del turismo determinata dall'emergenza sanitaria. Questo il tema del servizio del Tg1, andato in onda ieri.

Taormina, come del resto tutta l’Isola, sta pagando quest’anno un caro prezzo, dovuto alla mancanza dei turisti, in special modo, quelli stranieri. I commercianti, infatti, lamentano un deciso calo degli introiti, non soddisfatti, sfortunatamente, dal turismo di prossimità. La Perla dello Ionio e la sua crisi del turismo sono state protagoniste di un servizio del Tg1, andato in onda nella giornata di ieri.

Nel servizio si affronta proprio la questione della mancanza dei turisti stranieri e di una stagione estiva 2020 che stenta a ingranare.