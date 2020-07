La Sicilia ruba ancora il cuore agli astronauti: lo scatto è da cartolina

La Sicilia di notte è luminosa più che mai: in un tweet, l'astronauta statunitense ne condivide una splendida foto, per la gioia degli abitanti dell'Isola.

Una volta tornato a terra il paternese Luca Parmitano, che per mesi ha deliziato gli occhi degli abitanti della Sicilia con splendidi scatti dalla Stazione Spaziale Internazionale, i siciliani sembravano essersi abituati all’idea di non rivedere più le foto dell’Isola dallo spazio. Eppure, durante la serata di ieri, questo timore è stato smentito.

La Sicilia, infatti, ha rubato il cuore all’astronauta statunitense Robert Behnken: l’uomo è il comandante delle operazioni congiunte della missione SpaceX Demo 2. Questa missione ha come obiettivo il completamento del processo di convalida per le operazioni di certificazione del volo spaziale umano sulla navicella Crew Dragon di SpaceX.

Il comandante Behnken continuerà ad orbitare sulla Terra almeno fino al prossimo 2 agosto, giorno in cui è pianificato il rientro della navicella. Nel frattempo, tra un’operazione e l’altra trova il modo di immortalare i luoghi più suggestivi sopra ai quali la Stazione Spaziale Internazionale orbita.

Tra di questi vi è la Sicilia, immortalata in una splendida foto notturna assieme a Malta e alla Tunisia. Twittata sul proprio profilo personale, l’astronauta ha voluto ricordare una vacanza proprio in Tunisia, definita da lui stesso “meravigliosa”, in cui ha guardato “attraverso queste stesse acque”.