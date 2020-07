Meteo Catania: c’è una tregua dal caldo, arrivano i temporali

Il meteo Catania prevede una tregua dal caldo rovente, che ha colpito la città nei giorni scorsi. Arrivano, inoltre, anche consistenti precipitazioni.

Temperature meno roventi e clima più fresco: sono queste le previsioni del meteo Catania per la giornata di oggi, martedì 14 luglio 2020. Si avvicina una tregua dal caldo intenso, che negli ultimi giorni ha colpito la provincia.

Stando alle previsioni meteo Catania, infatti, le temperature dovrebbero subire un leggero abbassamento, con picchi di calore che arriveranno a massimo 30 gradi nelle ore più roventi della giornata. Fatta eccezione per questi picchi di calore, le temperature si assesteranno tra i 25 e i 27 gradi.

A partire da questo pomeriggio, e per tutta la serata, si prevedono consistenti precipitazioni, che assumeranno a tratti anche carattere temporalesco. Per questa ragione, la Protezione Civile ha diramato un’allerta di livello giallo per la giornata di oggi. I venti, infine, si manterranno deboli o moderati, mentre il mare resterà generalmente poco mosso.

Le previsioni meteo di Catania proposte da ilmeteo.it: