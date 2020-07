Catania-Siracusa chiusa al traffico nelle ore serali: ecco quando

L'Anas ha comunicato la chiusura al traffico temporanea del tratto di autostrada Catania-Siracusa in gestione dell'azienda: ecco quando la strada rimarrà chiusa.

Si registrano ancora lunghe code sul tratto Anas dell’autostrada Catania-Siracusa. I lavori di rifacimento stradale, infatti, stanno causando non pochi disagi ai viaggiatori, specialmente nei fine settimana. Anas fa sapere, inoltre, che dal 20 luglio il tratto in questione resterà chiuso al traffico nelle ore serali.

Nelle notti tra il 20 e il 29 luglio, quindi, gli automobilisti non potranno percorrere la sezione Anas della Catania-Siracusa, che sarà interessata dalle verifiche periodiche sugli impianti tecnologici. Le ore di chiusura al traffico della Catania-Siracusa saranno tra le 21.00 e le 6.00 del mattino. Quest’ultime non riguarderanno, però, le notti di venerdì, sabato e domenica.

In alternativa, i viaggiatori potranno percorrere la statale 114, la cosiddetta “Orientale Sicula“, nel tratto compreso tra lo svincolo con la Tangenziale Ovest di Catania e lo svincolo di Augusta.

Il disappunto dell’assessore Falcone

“Non per puntare sempre il dito contro il gestore, ma anche stavolta –ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – ci troviamo di fronte alle conseguenze negative delle decisioni di un’azienda di Stato che è distante dalle esigenze e dalle aspettative della Sicilia. Facciamo appello affinché, almeno nel week end, la carreggiata in direzione Siracusa sia liberata da restringimenti e cantieri, così come già fatto dal Consorzio autostrade siciliane per i lavori di rifacimento asfalto nella zona di Taormina. Purtroppo anche le manutenzioni stradali, a causa del lockdown, hanno subito rinvii e rallentamenti, ma oggi l’Anas deve tenere conto del grande traffico estivo quando organizza i lavori in autostrada. Occorre contemperare le esigenze dei cantieri alla logica del buon senso e del rispetto degli automobilisti”.