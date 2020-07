La Sicilia tra le 10 isole più belle al mondo: supera anche Galapagos e Hawaii

La Wrold's Best Awards 2020 di Travel and Leisure premia la Sicilia, tra le isole più belle al mondo. Alla classifica partecipano centinaia di migliaia di viaggiatori da tutto il mondo.

Cosa pensiamo quando parliamo di “isole”? L’immaginario comune certamente associa questa parola a spiagge dorate, un clima mite e mari dalle acque trasparenti. Eppure, l’esperienza dei lettori estrapolata nella classifica delle 25 isole più belle al mondo di Travel+Leisure premia anche climi tropicali e atmosfere diverse rispetto a quelle più “mainstream”. Pubblicata solo pochi giorni fa, la classifica annuale del World’s Best Awards premia due italiane: la Sicilia, al nono posto nel panorama globale, e l’isola di Ischia, al 21esimo. Si tratta di una classifica che viene rinnovata di anno in anno da ormai ben 25 anni e a cui partecipano annualmente centinaia di migliaia di votanti, chiamati a premiare i migliori hotel, isole, città, aeroporti, crociere e altro ancora. Ebbene, stando alle esperienze di viaggiatori da tutto il mondo, la Sicilia si piazza nella top ten mondiale.

L’isola di Trinacria si piazza prima di località da sogno come le Isole Galapagos e l’isola di Maui nelle Hawaii. Segno che quella campagna pubblicitaria che promuoveva le bellezze della nostra regione poco tempo fa non andava poi molto lontano dal vero: per visitare località esclusive non c’è bisogno di viaggiare fino all’altro capo del mondo. Basta guardare con altri occhi la propria terra.

Ma quali sono le bellezze della Sicilia che hanno conquistato i lettori di Travel+Leisure? A dare la marcia in più alla nostra regione è soprattutto l’immenso patrimonio culturale. “Ci sono siti e musei millenari di epoca greca e romana; meravigliosa, gente amichevole; e il miglior cibo che potrete mai assaggiare”; “Le città costiere sono bellissime come potete immaginare“, sono alcuni dei commenti che accompagnano la descrizione della Sicilia.

Naturalmente la Sicilia è in bella compagnia nella classifica World’s Best Awords. Per il secondo anno di seguito, vince il primo posto l’isola di Palawan, nelle Filippine, premiata per le montagne che si innalzano direttamente dal livello del mare, con spiagge oceaniche e fiumi sotterranei. Questa, invece, la classifica completa:

Palawan, Filippine;

Páros, Grecia;

Mílos, Grecia;

Sri Lanka;

Koh Lanta, Tailandia;

Mauritius;

Anguilla;

Langkawi, Malesia;

Sicilia, Italia;

Isole Galápagos, Ecuador;

Azzorre, Portogallo;

Maui, Hawaii;

Hvar e le isole della Dalmazia, Croazia;

Boracay, Filippine;

Creta, Grecia;

Isole Cook;

Bali, Indonesia;

Moorea, Polinesia Francese;

Tasmania, Australia;

Great Barrier Reef Islands, Australia;

Ischia, Italia;

Mallorca, Spagna;

Koh Samui, Tailandia;

Kauai, Hawaii;

Bora-Bora, Polinesia francese.

A seguire, infine, si pubblica il video delle migliori 10 spiagge scelte dai lettori di Travel+Leisure.