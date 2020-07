Piazza Bellini “parcheggio pubblico”: ancora auto nella zona pedonale

La segnalazione di un lettore testimonia il perdurare di fenomeni di parcheggio selvaggio nella zona pedonale, con numerose auto che invadono gli spazi della piazza.

La zona pedonale di piazza Vincenzo Bellini, per molti conosciuta come piazza Teatro, è da sempre ostaggio di veicoli in sosta e degrado post-movida. Numerose le segnalazioni dell’uno e l’altro tipo che ogni anno affollano i social. Eppure, per quanto riguarda le auto, il regolamento parla chiaro. All’interno della zona pedonale di piazza Bellini, inclusa all’interno della ZTL, è “istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli con orario 0,00 – 24,00”.

Le uniche eccezioni riguardano veicoli in servizio d’emergenza, veicoli a servizio delle persone invalide, muniti dell’apposito contrassegno, e pochissimi altri mezzi. Certo non le diverse auto in sosta che, approfittando della chiusura di uno dei locali della piazza, hanno individuato nello spazio antistante un comodissimo parcheggio in pieno centro. E lontano dalle strisce blu.

Fatto, inoltre, ulteriormente aggravato dalla presenza di turisti in città, sempre più numerosi nei mesi estivi.