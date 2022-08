Catania, rimosso il divieto di transito bici in Via Etnea: l’avviso

L'associazione "Fiab Catania Mountain Bike Sicilia" è intervenuta per la rimozione del divieto di transito per le bici in zona ztl: le novità.

L’associazione “Fiab Catania Mountain Bike Sicilia” ha recentemente pubblicato le foto che mostrano la rimozione del divieto di transito per le bici nella zona a traffico limitato di via etnea, compresa tra villa Bellini e piazza Stesicoro.

Il precedente provvedimento, che aveva indignato i cittadini catanesi, prevedeva, infatti, la restrizione della circolazione dei velocipedi nelle zone del centro storico e lungo la via Etnea durante il sabato e i giorni festivi, precisamente nel tratto compreso tra la via Fragalà e piazza Stesicoro, a seguito della polemica che ha visto protagonista un rider, Andrea Genovese, che fu conseguentemente multato per essere entrato in bici nella zona pedonale.

Tuttavia, il divieto di transito vige comunque in piazza Università e in piazza Duomo.

Precisamente, nel post pubblicato proprio dall’associazione, si legge: “Siamo lieti di comunicarvi che nei giorni scorsi abbiamo ufficializzato al Comune di Catania, anche per tramite del Comando dei Vigili Urbani dello stesso, la richiesta di rimozione del divieto di transito dei velocipedi, nei giorni di Sabato e Festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nel tratto di Via Etnea compreso tra la Villa Bellini e Piazza Stesicoro, non essendo supportato da alcuna disposizione amministrativa a noi nota, oltre ad altre richieste di cui vi faremo cenno in seguito. Non abbiamo ancora ricevuto comunicazione ufficiale ma, stamattina, a seguito di sopralluogo, non abbiamo più trovato il divieto.”