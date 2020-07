Bonus vacanze: le strutture aderenti a Trapani

Bonus vacanze per la città di Trapani e dintorni: ecco la lista in aggiornamento delle strutture in cui è possibile alloggiare usufruendo del bonus.

Il bonus vacanze è ormai ufficialmente attivo in tutta Italia. La Sicilia, meta particolarmente ambita dai turisti, per la sua storia, la sua arte e i suoi paesaggi, ha da sempre conosciuto ingente afflusso di visitatori anche e soprattutto nella stagione estiva. Tra le destinazioni particolarmente amate figura Trapani e la sua provincia, nella Sicilia Occidentale. La “città tra i due mari”, protesa su una stretta lingua di terra circondata dal mare, vede proprio nel mare, oggi come in passato, la sua principale attrattiva. Il mare, infatti, ci offre un nuovo e inedito volto attraverso le saline, altro aspetto caratteristico di Trapani e di tutta la costa che si estende fino a Marsala.

Le attività turistiche di tutta Italia, però, appaiono fortemente fiaccate dalla delicata situazione in corso: l’emergenza sanitaria ha imposto, a scopo necessariamente precauzionale, delle limitazioni agli spostamenti sulla penisola. Per rilanciare il settore turistico, portante nel nostro Paese, il Governo ha deciso di varare una serie di utili proposte tra cui l’ormai noto bonus vacanze fino a 500 euro, modulato a seconda delle componenti del nucleo familiare.

Sono molte le strutture in tutta Italia che hanno aderito all’iniziativa di rilancio. Immancabili tra queste anche alloggi, hotel e case vacanze in territorio siciliano. Di seguito una lista di strutture aderenti nel trapanese.

Strutture aderenti a Trapani

Cortile antico, zona centro.

Strutture aderenti nei dintorni di Trapani

Casa vacanze La Giara a Castelluzzo (San Vito Lo Capo), distante circa 22 km da Trapani;

Casa vacanze Loria a Castelluzzo (San Vito Lo Capo), distante circa 22 km da Trapani;

Cala di Ponente a Castelluzzo (San Vito Lo Capo), distante circa 22 km da Trapani;

Antichi Mulini a Favignana, distante circa 19 km da Trapani;

Trigrana Vacance Hotel a Castelluzzo (San Vito Lo Capo), distante circa 22 km da Trapani;

Portazza Resort a Marsala, distante circa 23 km da Trapani.

IN AGGIORNAMENTO