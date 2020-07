Bonus vacanze: le strutture aderenti a Palermo

Bonus vacanze per la città di Palermo e dintorni: ecco la lista in aggiornamento delle strutture in cui è possibile alloggiare, usufruendo del bonus.

Partito il bonus vacanze 2020 in tutta Italia e anche in Sicilia. Quest’ultima, in particolare, è da sempre una località molto amata dai turisti, per le sue bellezze architettoniche, monumentali e paesaggistiche. Ha sempre avuto, infatti, sia in alta che in bassa stagione, un alto afflusso di visitatori che hanno scelto la nostra isola per trascorrervi le proprie vacanze e staccare dalla propria routine. Tra le mete prescelte, c’è Palermo, che è il capoluogo della Regione, e che conserva i fasti della civiltà normanna, di cui è stata anche capitale. Oggi, difatti, il percorso arabo-normanno della città è stato tutelato ed è diventato patrimonio Unesco. Ma sono tante e diverse le cose da vedere in città, come anche le spiagge dove potersi rilassare e godere di un buon mare.

Quest’anno, però, anche a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito in maniera pesante il nostro Paese, il turismo è uno dei settori più in difficoltà. Anche la Sicilia ne è stata colpita, con diverse strutture che sono in crisi e sono dovute ricorrere ai bonus ed agli incentivi per evitare di chiudere o di licenziare personale. Per rilanciare questo settore, il Governo, ha concesso un bonus vacanze, di diverso importo in base al nucleo familiare, alle famiglie che sceglieranno di passare le proprie vacanze in Italia. Non sono tutte le strutture però a consentire di spendere il bonus vacanze. Ecco una lista delle strutture aderenti.

Strutture aderenti a Palermo

Khalisah,

Vado al Massimo;

Amélie B&B;

Maison de Famille;

Bohème B&B;

Cometa viale Regione Siciliana.

Strutture aderenti nei dintorni di Palermo

B&B Villa Rosa dei venti a Cinisi, distante circa 22 km da Palermo;

Casa del Pellegrino sulla via magna francigena, a Santa Cristina Gela, distante circa 15 km da Palermo.

IN AGGIORNAMENTO