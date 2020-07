Stasera in TV: “Perché te lo dice mamma” e “Io e lei”

Mercoledì, siamo a metà settimana e la nostra redazione vi offre la selezione dei migliori film da vedere stasera, per rilassarvi dopo il caldo di un'intera giornata

In questo mondo di ladri [Cine 34, 21:10]: A Livigno una multiproprietà in un residence che non è mai stato costruito, viene venduta a più persone per lo stesso periodo. I cinque truffati – Fabio, Monica, Nicola, Walter e Lionello – che fino a questo momento non si conoscevano, si ritrovano al ristorante dopo aver sporto denuncia…

Io e lei [Rai Movie, 21:10]: Federica e Marina vivono insieme da diversi anni. Vengono da percorsi diversi, hanno caratteri e modi di vita differenti, discutono e si amano discutendo come tutte le coppie del mondo. La loro storia d’amore è a un punto di svolta. Proprio quando Marina pensa che ormai si possano considerare una coppia stabile, Federica mossa da una serie di accadimenti entra in crisi. E comincia a porsi delle domande. Con chi vorrebbe dividere la propria vita? Chi è che ama veramente? E lei davvero, chi è? Una commedia d’amore vera, passionale, quotidiana e molto combattuta, come una piccola battaglia in cui vince solo chi sa lottare per la felicità. A patto di capire dove sia…

Perché te lo dice mamma [Canale 8, 21:30]: Daphne ha tre figlie: la psicologa Maggie, la sexy e irriverente Mae e l’adorabile e insicura Milly. Per evitare che quest’ultima commetta i suoi stessi errori, Daphne decide di sceglierle l’uomo perfetto, e per farlo mette un annuncio su Internet. Quando Milly lo scopre, si arrabbia moltissimo.

In the name of the king [Canale 9, 21:35]: Farmer è un contadino che conduce la sua vita appartata con la bella moglie Solana e al loro figlio. Un giorno però arrivano i Krug, mostri decerebrati guidati a distanza da Gallian, un mago in cerca di potere. Il suo obiettivo è quello di detronizzare il re Konrad e mettere al suo posto il debole e psichicamente instabile nipote, il duca Fallow.