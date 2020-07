Whatsapp Web: tutte le funzioni meno conosciute

L'applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp consente di comunicare in fretta e con facilità anche dal proprio PC ma non tutti sfruttano le incredibili possibilità offerte da Whatsapp Web.

La piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp è una delle applicazioni più utilizzate in tutto il mondo poiché consente a tutti gli utenti di messaggiare velocemente in maniera semplice e permette una comunicazione facile e veloce non solo dal proprio smartphone, ma anche dal proprio tablet o PC. Gli utenti che utilizzano l’applicazione sul proprio dispositivo, infatti, possono comunicare con altre persone utilizzando la piattaforma online Whatsapp Web dal proprio PC.

Whatsapp Web: come funziona?

Accedervi è molto semplice: bisogna avere a portata di mano il proprio smartphone e scansionare il codice QR fornito da Whatsapp Web, dopo di che si aprirà una schermata con tutte le conversazioni presenti sull’applicazione nello smartphone. L’introduzione del servizio Whatsapp Web, proprio perché molto comodo e immediato da usare, ha riscosso molto successo e conta un grandissimo numero di utenti che lo utilizzano.

Soprattutto per chi deve effettuare operazioni al PC, il servizio è molto comodo perché consente di evitare di controllare continuamente il cellulare all’arrivo di ogni notifica. Eppure, Whatsapp Web ha ancora molto potenziale inespresso, dato che quasi nessuno degli ne sfrutta appieno le possibilità.

Whatsapp Web: le funzioni sconosciute

Una volta configurato Whatsapp Web sul proprio PC attraverso la scansione del codice QR, gli utenti che usano il servizio possono mandare note vocali direttamente dal proprio PC senza problemi, chiaramente se quest’ultimo è in possesso di un microfono.

Con la versione desktop è anche possibile ottimizzare gli audio delle note vocali ricevute e velocizzare l’ascolto installando l’estensione Zapp su Google Chrome. Le funzioni ci sono anche per gli altri contenuti multimediale come foto e video: con Whatsapp Web è possibile trasferire i file in maniera facile e veloce. Basta creare un gruppo con altri due partecipanti e poi eliminarli, così da rimanere con un gruppo completamente chiuso. Una volta effettuato questo passaggio è possibile inserire immagini e/o video, e salvarli sul proprio smartphone o PC.