WhatsApp “down”, non funziona: segnalazioni da tutta Italia

WhatsApp non funziona: piovono le segnalazioni da tutta Italia per l'app di messaggistica di proprietà del gruppo Meta che ha smesso di funzionare per gli utenti.

WhatsApp “down”: l’app di messaggistica tra le più famose al mondo ha smesso di funzionare. Piovono segnalazioni da parte degli utenti sparsi in tutta Italia. Secondo quanto riportato, sia la versione mobile che quella desktop per il web hanno smesso di funzionare. In particolare, si segnala l’impossibilità di ricevere o inviare messaggi.