A bordo dell’Amerigo Vespucci: la nave passerà anche da Catania [VIDEO]

L'Amerigo Vespucci, in rotta verso Siracusa, passerà anche davanti Catania, illuminando le vele con il Tricolore. Ecco quando vedere lo spettacolo della nave più bella del mondo.

L’Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, transiterà nelle acque del Porto di Catania nella serata di oggi, momento durante il quale i catanesi potranno ammirare da terra la bellissima imbarcazione. La nave, in transito da Messina verso Siracusa, illuminerà le sue vele con il Tricolore.

La nave scuola per Allievi Ufficiali ha attraversato nella giornata odierna le acque messinesi, sfilando davanti alla costa di Taormina in direzione Siracusa, dove sarà messa alla fonda e si potrà assistere al suggestivo spettacolo dell’alza bandiera.

A Catania, invece, l’Amerigo Vespucci dovrebbe passare in serata e i cittadini potranno ammirare il suo profilo maestoso e agile, mentre le vele saranno illuminate con il Tricolore, in segno di saluto alla Città. La nave non approderà nel porto etneo, ma transiterà semplicemente al largo della costa di Catania. Si tratta, in ogni caso, di un’occasione per ammirare lo spettacolo della nave più bella del mondo nelle acque catanesi.

Già in passato l’Amerigo Vespucci aveva solcato il Golfo di Catania, fermandosi, in quell’occasione, proprio nel porto etneo e consentendo le visite guidate a bordo. Forse per ragioni di sicurezza, i cittadini siracusani non avranno la stessa fortuna, ma potranno comunque godere di uno spettacolo unico. Nell’attesa, però, la Marina Militare pubblica il video dell’imbarcazione, in cui gli ufficiali a bordo parlano del vascello e dell’addestramento degli allievi.