Catania ancora più green: già piantati quasi 500 nuovi alberi

Prosegue il progetto "2000 alberi per Catania", voluto dai cittadini e promosso dalla giunta comunle, con nuove piantumazioni in due zone del centro storico arricchite di 70 ulteriori alberi.

Il verde pubblico a Catania continua a crescere. Proseguono le piantumazioni dei 2000 nuovi alberi che doteranno la città di un nuovo “polmone verde”. L’iniziativa, “2000 alberi per Catania“, è stata scelta dai cittadini nell’ambito di un progetto di democrazia partecipata promosso dal Comune. La piantumazione degli alberi a Catania prevede entro l’estate l’incremento del patrimonio verde nell’area urbana.

Grazie a questo progetto portato avanti dal capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Ferraro e dai funzionari della direzione comunale ambientale, sono già oltre quattrocento le nuove piante che hanno arricchito di verde la città. Tra le piantumazioni completate in tante zone della città, spiccano gli oltre cinquanta alberi messi a dimora in viale Regina Margherita della specie “prunus cerasifera” uniformando il prospetto alberato dei due marciapiedi che fronteggiano le ville liberty. Di particolare valenza simbolica anche la ventina di oleandri messi a dimora in via di Sangiuliano, sulla storica salita fino a piazza Dante, riempiendo i numerosi spazi vuoti sulla fila delle aiuole per ospitare le caratteristiche alberature.

“In queste settimane – ha commento il sindaco Salvo Pogliese – la ripartenza è stata segnata anche simbolicamente da questi nuovi alberi che stanno facendo più bella Catania e con più zone ombreggiate, nel segno del rispetto e della valorizzazione dell’ambiente e della natura. Sono particolarmente felice che i cittadini abbiano dato fiducia a questa nostra proposta che segna un punto di svolta importante per il verde urbano a Catania e di cui gradualmente vedremo i risultati con il nuovo verde sulle nostre piazze e le nostre strade”.

Il piano di messa a dimora dei 2000 alberi messo a punto dai tecnici comunali Longo e Malfitana in sinergia con la ditta esecutrice, secondo il capitolato d’appalto, prevede che gli arbusti vengano curati per due anni dalla stessa ditta che li sta piantumando e nei prossimi giorni interesserà ancora numerose altre strade e piazze cittadine.