IN DIRETTA – Sant’Agata 2024: il fercolo è arrivato in piazza Duomo

Di seguito gli aggiornamenti in diretta della processione del fercolo di Sant'Agata, che sta procedendo lungo le vie della città.

Ore 12:06 – Il busto della Santa è entrato in Cattedrale ed è stato posto sull’altare, dove non rimarrà tutta la giornata: infatti, adesso le reliquie di trovano del sacello.

Ore 11:57 – In arrivo le pedane ed il tronetto per portare all’interno della Cattedrale il busto e la vara della Santa.

Ore 11:44 – Il fercolo fa il suo ingresso in piazza Duomo, pronto per rientrare in Cattedrale.

Ore 11:09 – Dopo il magnifico e suggestivo canto delle monache della chiesa di San Benedetto e lo scambio di fiori, il fercolo ha ripreso la sua processione per rientrare in Cattedrale e concludere il suo giro.

Ore 10:40 – Il fercolo di Sant’Agata è arrivato davanti alla chiesa di via Crociferi per il canto delle clarisse; padre La Manna ha appena iniziato il suo discorso.

Ore 10:00 – Il fercolo di Sant’Agata è appena giunto in cima a via Sangiuliano, procedendo “a passo”. L’arrivo si è concluso con un applauso da parte del pubblico e adesso le reliquie della Santa si aspettano in via Crociferi. Al via le operazioni di trazione del fercolo. Ad assistere alla salita, anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino.

In aggiornamento…