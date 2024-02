Sant’Agata 2024: il suggestivo canto delle suore [VIDEO]

Di seguito alcuni video del suggestivo canto delle monache di clausura, tenuto presso la chiesa di San Benedetto.

Proprio qualche minuto fa le monache benedettine hanno cantato, dalle grate della chiesa di San Benedetto di via Crociferi, in onore della Santa Patrona di Catania al passaggio del fercolo. Si tratta di uno degli ultimi emozionanti eventi della festa di quest’anno, che sta per giungere al suo termine, dopo la tanto attesa salita di Sangiuliano avvenuta alle ore 10:00 di questa mattina.

Di seguito dei video realizzati dai collaboratori di LiveUnict.