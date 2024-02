Festa di Sant’Agata 2024: il programma del 6 febbraio

I fedeli ancora attendono la salita di Sangiuliano ed il canto delle suore. Di seguito il programma del 6 febbraio e le Sante Messe.

Durante la giornata del 6 febbraio, la Santa Patrona rientra in Cattedrale, dove nel corso di tutta la giornata si celebreranno le Sante Messe alle ore 7:3o, 10:00 e 18:00.

La Santa ancora alle 9:00 non è rientrata in chiesa: prima si affronterà la salita di Sangiuliano e successivamente il fercolo si fermerà all’altezza di via Croficeri, dove le suore con dei canti renderanno omaggio alla Santa Patrona. Attualmente i devoti stanno già prendendo posizione nei posti disponibili dietro le transenne.

La chiusura della celebrazione avverrà giorno 12 febbraio con l’esposizione delle reliquie dalle ore 9:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 17:30, ore in cui i fedeli potranno accostarsi per la venerazione delle sacre reliquie presso presso la cappella di Sant’Agata.