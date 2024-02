Sant’Agata 2024: le immagini del giro interno [FOTO&VIDEO]

Oggi, 5 febbraio, è la festa di Sant'Agata. Il fercolo ha iniziato qualche ora fa il giro interno alla città: di seguito alcune immagini.

Oggi, 5 febbraio, è il giorno della Patrona catanese: Sant’Agata. I devoti sono moltissimi e in questo momento si trovano tutti nei pressi di piazza Università, attorno al fercolo. Il clima di festa si respira già da diversi giorni, ma oggi è arrivato al suo culmine; il centro della città è invaso da gente, che rimarrà sveglia fino a tardi: il rientro della Santa è infatti previsto per metà mattinata di domani 6 febbraio, come per gli scorsi anni.

Di seguito alcune immagini del giro interno, iniziato alle 17:30.