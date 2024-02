Sant’Agata 2024: si attende la salita di Sangiuliano

Il pubblico è in attesa che il fercolo di Sant'Agata giunga ai Quattro Canti e inizi la nota salita di Sangiuliano.

Il fercolo di Sant’Agata sta compiendo il giro interno alla città dalle 17:30 di ieri. Il percorso prevede la processione in via Etnea, attraversando piazza Università, via Caronda e piazza Cavour. In quest’ultima, alle 6:20 di stamani si è svolto lo spettacolo pirotecnico.

Adesso, il pubblico è in attesa della famosa “salita di Sangiuliano” uno dei momenti più importanti per i fedeli insieme al suggestivo canto delle monache di clausura di San Benedetto. Le reliquie della Santa, passando davanti al monumento in onore del cardinale Dusmet in piazza San Francesco D’Assisi, si sposteranno poi lungo via Garibaldi per tornare in Cattedrale e concludere il giro di quest’anno.

Via Sangiuliano è già piena di gente, emozionata per l’arrivo del fercolo. Tuttavia, le reliquie della Santa devono iniziare ancora la salita, in quanto sono da poco giunte ai Quattro Canti.