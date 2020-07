Incidente mortale nel Catanese: investito anziano di 76 anni

Incidente mortale in provincia di Catania: un anziano è deceduto poco dopo essere stato investito da un furgoncino a causa delle ferite riportate a seguito dell'urto.

Incidente stradale mortale a Giarre, in provincia di Catania. Un uomo di 76 anni, investito mentre attraversava la strada nella tarda serata di ieri, è morto a seguito delle ferite riportate. L’incidente è avvenuto in via Finocchiaro Aprile.

L’anziano, Romano Coglitore, stando alle prime testimonianze di chi ha assistito all’incidente, sarebbe stato investito da una Fiat Doblò che attraversava la strada da Mascali in direzione Catania. Adesso il guidatore, un lavoratore agricolo di circa 30 anni, è indagato per omicidio stradale. Dopo essere stato investito, l’uomo è stato sbalzato sul basalto lavico. All’arrivo dei soccorsi, Coglitore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Acireale, dove è deceduto a causa delle gravi ferite intorno alle 3 di notte.