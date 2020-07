Ondata di caldo e rischio incendi in Sicilia: l’avviso della Protezione Civile

Il caldo anomalo di questi giorni desta non poche preoccupazioni: la Protezione Civile ha dichiarato anche per oggi rischi di incendi all'interno della Sicilia.

L’estate trascina ogni anno con sé alcuni rischi: tra questi, quello della diffusione di incendi. Secondo quanto indicato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, a partire già dalle ore 16:00 di ieri, 1 luglio, e fino alle 24:00 di oggi, potrebbero verificarsi ondate di calore e fiamme.

In merito al rischio di incendi, l’avviso della Protezione Civile fornisce per ogni provincia siciliana delle indicazioni. A Catania (come le altre città) si registra un livello di media pericolosità. Per quanto riguarda l’odierno rischio di ondate di calore, a Catania e Messina si registrano un livello 1, a differenza di Palermo a cui è attribuito un livello 2.