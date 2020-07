Coronavirus, in Sicilia 9 casi in più in un giorno: i dati di oggi

Coronavirus Sicilia: i casi positivi nell'Isola tornano a salire dopo settimane a contagi pressoché nulli. I dati aggiornati forniti dal Ministero della Salute.

I casi di Coronavirus in Sicilia schizzano in alto, dopo diversi giorni a contagio nullo o con numeri bassissimi, nell’ordine di uno-due nuovi casi giornalieri. Stando all’ultimo bollettino pubblicato pochi minuti fa dal Ministero della Salute, i nuovi positivi sull’Isola sono nove in più rispetto a ieri. Il dato, tuttavia, potrebbe essere viziato dagli otto migranti sbarcati sull’Isola nella serata di ieri e risultati positivi al COVID-19, come comunicato in mattinata dal governatore della Regione Nello Musumeci.

A rigor di logica, infatti, essendo sbarcati sull’Isola dovrebbero essere stati inseriti nel monitoraggio del sistema sanitario regionale. A differenza, invece, dei 28 positivi della Moby-Zazà sulla nave-quarantena al largo di Porto Empedocle, mai scesi sull’Isola.

Il totale dei positivi in Sicilia sale così a 134. Di questi, 17 sono ricoverati in ospedale con sintomi e tre si trovano in terapia intensiva, per un totale di venti ospedalizzati. La restante quota, pari a 114 pazienti, si trova in isolamento domiciliare. Rispetto a ieri, inoltre, si registrano nuovi 2.821 tamponi effettuati.

Dall’inizio della pandemia, in Sicilia si sono registrati 3.090 casi di coronavirus. Di questi, 2.674 risultano dimessi o guariti, 282 deceduti.