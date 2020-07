UNICT – Trasferimenti e passaggio di corso: pubblicato il bando

L'Università di Catania rende note le modalità per trasferirsi da un altro ateneo o effettuare il passaggio interno di corso di studio per l'a.a. 2020/2021.

Sono pubblicate nella sezione didattica le modalità per trasferirsi da un altro ateneo e per effettuare il passaggio interno di corso di studio per l’a.a. 2020/21, sia per i corsi a numero programmato (locale o nazionale) sia per i corsi a numero non programmato.

Corsi a numero programmato nazionale

Le domande vanno compilate esclusivamente online collegandosi al Portale Studenti fino al 30 luglio 2020. I corsi di studio e gli anni di corso per i quali sono disponibili dei posti per l’a.a. 2020/21 sono specificati nell’Allegato A.

Possono presentare domanda di iscrizione ad un anno di corso successivo al 1° gli studenti provenienti da altri Atenei, dallo stesso corso di studio (stessa classe o corrispondente), regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/20, che autocertificano che, nella sede da cui provengono sono state verificate le conoscenze richieste per l’accesso al corso. Anche gli studenti dell’Università di Catania possono presentare domanda, purché regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/20 e solo se hanno sostenuto una prova di ammissione analoga a quella prevista per il corso richiesto.

Le domande verranno esaminate dal Consiglio di corso di studi competente entro il 10 settembre 2020, gli elenchi dei candidati ammessi saranno pubblicati entro il 9 ottobre 2020.

Corsi a numero non programmato e a numero programmato locale

Le domande vanno compilate esclusivamente online collegandosi al Portale Studenti fino al 30 settembre 2020. I posti disponibili sono specificati nell’Allegato A. Le domande verranno esaminate dal Consiglio di corso di studi competente entro il 10 settembre 2020.

Possono partecipare gli studenti provenienti da altri Atenei, dallo stesso corso di studio (stessa classe o corrispondente) rispetto al corso di studio richiesto, regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/20, che autocertificano che, nella sede da cui provengono, siano state verificate le conoscenze richieste per l’accesso al corso. In seguito al trasferimento, gli studenti possono chiedere il riconoscimento dei crediti già conseguiti e, conseguentemente, l’iscrizione ad anni successivi al primo.

Anche gli studenti dell’Università di Catania che intendano passare ad altri corsi di studio possono partecipare, purché siano regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/2020 e abbiano sostenuto una prova di ammissione analoga a quella prevista per il corso richiesto (o una prova di verifica delle conoscenze, per i corsi a numero non programmato).