Ammissione Unict: come iscriversi ai corsi a numero programmato nazionale

Ammissione Unict: aperte le iscrizioni ai test d'ammissione 2020 per i corsi a numero programmato a livello nazionale. Questa la procedura da seguire per iscriversi.

Sono aperte le iscrizioni alle prove di selezione per l’ammissione al 1° anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale per l’anno accademico 2020/21 dell’Università di Catania. Per partecipare alla prova di ammissione occorre iscriversi online esclusivamente attraverso il Portale Studenti – Smart Edu a partire dall’1 luglio e fino al 23 luglio 2020.

Ammissione Unict: come iscriversi ai test

Ecco come procedere:

Collegarsi sul portale studenti (Smart Edu) ed eseguire la procedura di registrazione;

Ottenuto il codice di identificazione personale, effettuare il login;

Una volta registrato, lo studente potrà accedere alla propria area personale:

Dalla home page personale selezionare la voce “ Domanda di immatricolazione “;

“; Scegliere la voce “ Corsi a numero programmato “;

“; Scegliere la Prova di ammissione per “Architettura” e “Ingegneria edile e Architettura”;

Inserire tutti i dati richiesti;

Verificare la correttezza dei dati inseriti e delle scelte effettuate;

Confermare la domanda ;

; Stampare il promemoria che riporta i dati relativi alle scelte effettuate e l’ID relativo alla domanda stessa assegnato dal sistema informatico ai fini della garanzia dell’anonimato.

L’elenco di coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione sarà pubblicato entro il 30 luglio 2020.