Ammissione Unict 2020: pubblicati i bandi per Architettura e Ingegneria Edile

Pubblicati i bandi di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Architettura e Ingegneria Edile dell'Università di Catania. Tutte le info sul test d'ammissione e l'iscrizione.

Pubblicati nella giornata di ieri, lunedì 22 giugno, i bandi di ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato nazionale di Architettura e Ingegneria Edile all’Università di Catania per l’anno accademico 2020/2021. Le iscrizioni partiranno dall’1 luglio, così come per gli altri corsi di laurea a numero non programmato o programmato locale di Unict, e termineranno il 23 luglio.

Ammissione Unict: i posti per Architettura e Ingegneria Edile

Come stabilito dal decreto rettoriale protocollato in data 22/06/2020, i posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Architettura e Ingegneria Edile saranno così distribuiti:

Architettura (LM-4): 90 UE + 10 ExtraUE;

Ingegneria Edile – Architettura (LM-4) 98 UE + 2 ExtraUE.

Inoltre, qualora non utilizzati, i posti per gli studenti extra UE sono resi disponibili, con riguardo ai medesimi Corsi di Studio, nell’ambito dei posti destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia. Per quanto riguarda le sedi dei corsi, il corso di Architettura fa riferimento alla SDS di Architettura di Siracusa, mentre il corso di Ingegneria Edile al dipartimento di Ingegneria civile e architettura a Catania. In entrambi i casi, la sede e il giorno della prova sono fissati per il 4 settembre presso il centro fieristico “Le Ciminiere” (viale Africa) di Catania.

Prova di ammissione: come iscriversi e in cosa consiste

La prova di ammissione per i CdL magistrali in Architettura e Ingegneria Edile consisterà nella soluzione di quaranta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia; disegno e rappresentazione; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A del DM n. 216 del 12 giugno 2020, vengono predisposti:

otto (8) quesiti di cultura generale;

sei (6) di ragionamento logico;

dodici (12) di storia;

sei (6) di disegno e rappresentazione;

otto (8) di fisica e matematica.

È possibile presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico oggetto del presente bando esclusivamente in modalità on–line

attraverso il Portale Studenti (http://studenti.smartedu.unict.it), perfezionando in un momento successivo la procedura col pagamento della tassa di iscrizione pari a 30,00 €.

Per ulteriori informazioni, leggi il bando di ammissione