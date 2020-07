Stasera in TV: “Aenne Burda” e “In guerra per amore”

Stasera in TV: una serata in compagnia di ottimi film per passarla in modo piacevole, dopo una giornata impegnativa. Il meglio della programmazione giornaliera, tra miniserie e il film dell'ex "Iena" siciliana.

Aenne Burda: La donna del miracolo economico [Canale 5, ore 21.21]: è una miniserie che andrà in onda in due parti, ognuna dalla durata di 90 minuti. La serie è incentrata sulla vita di Aenne Burda, la donna che inventò la rivista tedesca Burda, famosa in tutto il mondo per i suoi consigli di moda e suoi cartamodelli utili per le sarte, alla fine della seconda guerra mondiale.

Underworld: Blood Wars [Rai 4, ore 21.20]: film del 2016 diretto da Anna Foerster, quinto episodio dell’omonima saga cinematografica. Selene, protagonista ed eroina femminile, deve districarsi tra varie vicende causate dalla guerra tra Vampiri e Lyncan. Riuscirà a porre fine a questa terribile guerra?

The italian job [Rete 4, ore 21.27]: uno dei film cult di azione che hanno segnato la storia del cinema. La trama è incentrata sulle avventure di un gruppo di rapinatori statunitensi che durante e dopo alcune rapine si vedono coinvolti in eventi mozzafiato, tra cui anche un omicidio. Il lavoro italiano diventa un’espressione metonimica per indicare la strategia di rapina messa in pratica durante un colpo a Venezia.

In guerra per amore [Rai Movie, 21:10]: Seconda Guerra Mondiale. La travagliata storia d’amore tra Arturo, cameriere emigrato a New York, e la bella Flora.