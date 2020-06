Ryanair: da Catania voli internazionali a partire da 9,99 euro

Ryanair lancia voli a prezzi ridotti per viaggiare d'estate da tutta Italia. Previsti voli scontati anche da Catania.

Ryanair invita tutti i propri viaggiatori a “prenotare subito le vacanze estive”, proponendo voli a prezzi vantaggiosi da tutta Italia. Per usufruire degli ultimissimi prezzi scontati bisogna prenotare il proprio volo entro venerdì 3 luglio 2020. Le prenotazioni effettuate entro questa data saranno utili per viaggiare dal 1 luglio 2020 al 31 agosto 2020.

Le offerte più convenienti riguardano le tratte internazionali: biglietti scontati sono disponibili da tutta Italia con prezzi super convenienti a partire da 9,99 euro per un viaggio di sola andata. Ma vediamo le offerte nel dettaglio.

Offerte anche da Catania

Sul sito della compagnia irlandese low-cost è possibile vedere una lista delle offerte più convenienti, suddivise per città. Come sempre, ci sono molte offerte che riguardano la Sicilia e, nello specifico, la città di Catania e l’aeroporto di Fontanarossa. Per questo giro di offerte proposte da Ryanair a partire da Catania, ecco dove si potrà volare:

Kyiv,

Malta,

Katowice,

Eindhoven,

Budapest,

Cracovia,

Brussells

Rodi

I prezzi possono variare, ma rimangono vantaggiosi: partono da un minimo di 9 euro evanno da 9,99 € a 25,99 €. La prenotazione deve essere effettuata entro venerdì 3 luglio e Ryanair comunica che le offerte sono soggette a disponibilità. Inoltre, il cambio volo gratuito potrà essere applicato solo per le nuove prenotazioni effettuate dal 10 Giugno per i viaggi previsti per luglio e agosto.