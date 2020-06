Catania, parte il primo drive-in con 300 posti: ecco i film in programma

Catania, cinema all'aperto al via: a San Giovanni La Punta apre il primo Drive-in. Ecco i film in programmazione durante la prima settimana.

Il drive in sbarca a Catania: è tutto pronto al Parco Commerciale “I Portali” di San Giovanni La Punta per l’evento “Live’d 19 – Drive In – I Portali”. Spazio per 300 auto e un massimo di 600 spettatori in un’area di 14.000 mq: per le proiezioni dei film un maxi schermo di 25 metri per 13,5. L’iniziativa di Giuseppe Rapisarda Management, Parco Commerciale I Portali e Cinestar partirà oggi 24 giugno 2020 e, nel corso di tutta l’estate, darà ai siciliani la possibilità di fruire di uno spazio aperto capace di ospitare, in tutta sicurezza, proiezioni di film, teatro, cabaret e live music.

“L’idea di base del progetto ‘Live’d 19’ – commenta Giuseppe Rapisarda – è quella di recuperare il format dei grandi cinema all’aperto per offrire ai siciliani qualche ora di intrattenimento. Alla base di tutto ci sarà la sicurezza, che non sarà solo la nostra parola d’ordine ma sarà il nostro punto di forza. Gli utenti arriveranno direttamente con le loro auto e si sentiranno protetti. Inizieremo con la programmazione di film, dopo si potranno sperimentare altre forme di spettacolo”.

Le proiezioni inizieranno il 24 giugno con “18 Regali”, l’emozionante film ispirato alla vera storia di Elisa Girotto raccontata dal marito Alessio Vincenzotto, che ha anche collaborato alla sceneggiatura.

La programmazione della prima settimana

25 giugno “18 Regali”;

26 e 27 giugno “Bohemian Rhapsody”:

28 e 29 giugno “Star Wars Gli Ultimi Jedi”:

30 giugno e 1 luglio “Il richiamo della Foresta”.

I film inizieranno alle 21:30. I biglietti potranno essere acquistati online sul sito di Cinestar Catania o direttamente alla cassa. Ad ogni auto verrà assegnato un posto in platea. L’audio dei film potrà essere ascoltato direttamente dall’autoradio in modalità FM.