Sidra comunica che oggi venerdì 16 gennaio 2026 verranno eseguiti lavori sulla rete idrica nel distretto 22, finalizzati al recupero delle dispersioni. Nell’ambito dell’intervento sarà messa in esercizio una nuova tubazione lungo via della Regione, nel territorio di San Giovanni la Punta.
Vie interessate dalla sospensione dell’erogazione
Per consentire lo svolgimento dei lavori, l’erogazione idrica verrà interrotta in mattinata alle utenze di via della Regione, via Duca D’Aosta, via Fo e nelle relative traverse. Tra le strade interessate figurano Montello, Morgioni, Merano, Siracusa, Donizetti, V.E. Orlando, Cilea, Mascagni, Montecatini, Livorno, Chianciano, Gelatusi, Peloritani, Puglia, Alicudi, Quasimodo, Catania, Galileo Galilei e le vie limitrofe. Possibili calo di pressione potranno verificarsi anche nel quartiere Dragonesi.
Ripristino del servizio
Sidra fa sapere che il servizio idrico verrà ripristinato nel corso del pomeriggio, al termine delle operazioni tecniche previste. Eventuali ritardi potranno dipendere dalla complessità degli interventi o da imprevisti durante la messa in esercizio della nuova condotta.