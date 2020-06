Stasera in TV: in onda “Lo Hobbit” e “Scontro tra titani

Martedì sera in casa? Ecco una lista di film e di programmi tv in onda questa sera, che puoi guardare comodamente dal divano di casa.

Il crimine non va in pensione [Rai1, ore 21.25]: Edda, una distinta signora di una certa eta’ viene ricoverata nel centro anziani “La Serenissima” in seguito a un malore, dovuto al forte stress per la perdita di un ingente cifra in un giro di scommesse clandestine. Quando gli altri ospiti della struttura scoprono che la donna voleva soltanto aiutare la figlia, alle prese con gravi problemi economici, decidono di intervenire. A modo loro, organizzando una rapina alla sala Bingo dove passano parte delle loro giornate.

The Monster [Rai4, ore 21.20]: Una giovane madre e sua figlia rimangono con l’auto in panne nel mezzo di un bosco durante la notte. Una famelica creatura si aggira nei dintorni e ben presto prende di mira proprio le due donne.

Scontro tra titani [Mediaset 20, ore 21.04]: Storia mitologica che vede Perseo, figlio di Zeus, combattere contro lo zio Ade e i suoi perfidi piani per dominare la terra. Perseo e un gruppo di prodi darà battaglia a creature sovrannaturali in luoghi dove l’uomo non era mai stato prima.

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato [TV8, ore 21.30]: Avvicinato dal mago Gandalf il Grigio, Bilbo Baggins si ritrova al seguito di tredici nani, capeggiati dal leggendario guerriero Thorin Oakenshield, alla ricerca del Regno Nanico di Erebor governato dal terribile drago Smaug. Il viaggio li conduce per terre piene di pericoli e avventure, abitate da Goblin e Orchi e implacabili Wargs. La loro meta principale e’ l??Est con le sue aride Montagne Nebbiose, ma prima devono sottrarsi ai tunnel dei Goblin, dove Bilbo incontra Gollum, una creatura che gli cambiera’ la vita per sempre.