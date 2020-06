Catania, il Pozzo di Gammazita sulla Rai: TG1 gli dedica un servizio [VIDEO]

A Catania la storia del Pozzo di Gammazita è ormai famosissima. La leggenda arriva anche su Rai1 con un servizio al TG di Emma D'Aquino.

Il Pozzo di Gammazita di Catania apre i battenti al pubblico e dopo decenni è possibile tornare ad addentrarsi tra i suoi strati. Grazie all’omonima associazione, che da anni promuove il quartiere con numerose attività culturali, è stato possibile il recupero del bene e da pochi giorni anche la sua fruizione. Il pozzo d’acqua tramanda la leggenda della giovane Gammazita, raccontata anche da LiveUnict.

In occasione dell’apertura delle prime visite guidate, che si è tenuta lo scorso sabato per promuovere e diffondere la sua candidatura al concorso “I luoghi del cuore 2020”, organizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano, il Pozzo ha destato l’interesse anche delle emittenti televisive nazionali. Rai1, in particolare, ha dedicato un servizio della giornalista di origini catanesi Emma D’Aquino all’antico pozzo medievale, che è andato in onda durante l’edizione serale delle 20.00 del Tg.