Mercatini dell’usato a Catania, buona la prima: prorogata l’autorizzazione

Positiva la sperimentazione dei mercatini dell'usato di questa domenica, con la partecipazione attiva di 200 venditori e la volontà di proseguire a organizzare l'evento, un appuntamento atteso da appassionati e rivenditori.

Comune Catania: esordio positivo per il mercatino delle pulci e dell’usato, autorizzato in fase sperimentale domenica scorsa. Rispetto delle regole, pulizia e decoro hanno caratterizzato lo svolgimento dei mercatini, svoltisi all’interno del parcheggio Sostare di via Ventimiglia e quello dell’Artigianato e dell’Usato, nell’area antistante l’ingresso dell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, autorizzati dal sindaco Salvo Pogliese con un’ordinanza emanata d’intesa con l’assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo, in via sperimentale solo per questa domenica.

Gli operatori hanno collaborato attivamente in entrambi i mercati agevolando lo smaltimento dei rifiuti utilizzando gli scarrabili che l’assessorato comunale all’ecologia ha reso disponibili, rispettando il distanziamento e le prescrizioni stabilite nel provvedimento del primo cittadino. Al parcheggio del “Pino” hanno venduto i loro prodotti un centinaio di hobbisti storici, ma si è dato spazio anche a quelli occasionali che in ordine d’ arrivo hanno messo in vendita la propria mercanzia regolarizzando la propria posizione.

Circa duecento, invece, gli operatori commerciali dell’usato e dell’artigianto di San Giuseppe La Rena che finalmente hanno adottato condotte adeguate a uno spazio pubblico lasciando pulite le aree circostanti. Nelle scorse settimane il Comune aveva ordinato ripetuti divieti e sanzioni, mentre le forze dell’Ordine, due settimane addietro, hanno operato sequestri e deferito all’Autorità Giudiziaria diverse persone.

“Possiamo andare orgogliosi di questi risultati – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – perché non potevamo consentire che per il comportamento di pochi si pregiudicasse lo svolgimento delle attività commerciali che sono molto radicate nel nostro contesto urbano. Abbiamo agito con serietà e rigore, trovando soluzioni compatibili, talvolta anche complesse, e per questo ringrazio l’assessore Balsamo e i funzionari della Direzione Attività produttive. Chi non rispetta le regole va emarginato e l’assenza di abusivi registrata oggi assume un grande significato, perché traccia una strada su cui non si torna indietro”.

Il sindaco Pogliese e l’assessore Balsamo hanno fatto sapere che i due mercatini domenica prossima verranno nuovamente autorizzati, sempre con la formula della “sperimentazione” per proseguire nell’azione di monitoraggio e perfezionare lo svolgimento secondo le regole che verranno stabilite.

Infine, il Responsabile della Direzione Attività Produttive Gianpaolo Adonia ha reso noto che dal versamento dei bollettini di utilizzo del suolo pubblico degli operatori, il Comune ha incassato circa 2700 euro.