Giornate FAI 2020, edizione straordinaria all’aperto: le date dell’evento

Le Giornate FAI tornano con un’edizione speciale per permettere di godere in sicurezza dello straordinario patrimonio d’arte e natura del nostro Paese.

Tornano le “Giornate FAI” all’aperto. Si tratterà di una edizione straordinaria, che permetterà di coniugare arte, bellezza e sicurezza nel pieno rispetto delle norme anticontagio attualmente in vigore. L’edizione in questione si svolgerà il 27 e il 28 giugno 2020, ma i dettagli e i luoghi visitabili saranno presentati in una conferenza stampa online che avrà luogo il 23 giugno 2020.

Nel frattempo, sul sito dedicato all’evento compare questo messaggio: “Nelle settimane di lockdown la bellezza dell’Italia ci è mancata, ma ora è giunto il momento di tornare a scoprirla, in sicurezza. Perché la visita dei luoghi straordinari del nostro Paese possa continuare ad essere un’esperienza gioiosa e serena per questa edizione speciale delle Giornate FAI abbiamo scelto di accompagnarvi alla scoperta di luoghi all’aperto che permettano di rispettare il necessario distanziamento sociale, organizzando le visite su prenotazione obbligatoria da effettuare solo online a partire dal 23 giugno”.

Le prenotazioni, quindi, saranno aperte dal 23 giugno 2020 fino a esaurimento posti e non oltre le ore 15 di venerdì 26 giugno. Per partecipare alle Giornate FAI all’aperto non esiste un biglietto ma verrà richiesto un contributo minimo a sostegno delle attività della fondazione: 3 euro per gli Iscritti al FAI e di 5 euro per i non iscritti.