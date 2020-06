Regione Sicilia quasi Covid free: solo 153 positivi nell’Isola

I dati diffusi fin dall’inizio dell’emergenza - e adesso finalmente allineati - hanno costantemente fotografato l’andamento epidemiologico del Coronavirus in Sicilia che oggi risulta essere quasi Covid Free.

La regione Sicilia ad un passo dall’essere territorio Covid free. È il risultato del delicato processo di allineamento dei dati relativi all’emergenza Coronavirus e curato dall’osservatorio epidemiologico dell’assessorato della Salute in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione delle Asp. Tale procedura, condotta in maniera analoga anche in altre Regioni del Paese, è stata avviata già nelle scorse settimane per avere un quadro preciso della situazione relativa ai soggetti attualmente positivi.