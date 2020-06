Coronavirus in Sicilia, crolla anche il totale dei positivi: 397 in meno

Coronavirus in Sicilia: dopo l'aggiornamento che ha quasi decimato il numero di attuali positivi, i dati forniti dalla Regione oggi, 19 giugno, all'Unità di crisi nazionale.

I dati del Coronavirus in Sicilia indicano che l’Isola è a un passo dal diventare “Covid-Free”. L’aggiornamento è arrivato nella serata di ieri, quando, a seguito della sollecita da parte del direttore dell’Unità operativa Malattie infettive al Garibaldi di Catania, i numeri riportanti l’andamento del contagio sono stati aggiornati. Risultato? Gli attuali positivi non sarebbero oltre 800, come comunicato l’ultima volta dalla Regione, bensì solo 153.

Il ricalcolo è certo un sospiro di sollievo per molti siciliani, che di punto in bianco si ritrovano con il numero di contagi pressoché decimato. Tuttavia, l’epidemia non è ancora passata e la Regione continua a eseguire giornalmente migliaia di tamponi. Questi i dati relativi a oggi, venerdì 19 giugno.

Dall’inizio della pandemia, in Sicilia il totale di casi è pari a 3070. Un numero che potrebbe sorprendere chi ha letto anche i dati dei giorni scorsi, ma che si rifà al ricalcolo comunicato in data odierna dalla Regione alla Protezione Civile nazionale, come specifica quest’ultima. I nuovi positivi sono in tutto 3; 5 i malati in terapia intensiva e 21 i ricoverati in ospedale. Il restante degli attuali positivi (124) è in isolamento domiciliare, per un totale attuale di 150 casi.

A causa del ricalcolo, la variazione rispetto ai giorni precedenti è di -487 positivi, mentre il numero, tra dimessi e guariti, è di 2.640, a fronte di un totale di 187.869 tamponi. Questi, invece, i casi totali delle province dall’inizio della pandemia, anch’essi ricalcolati dalla Regione Siciliana.