Arriva la PlayStation 5: cosa cambia con la nuova console Sony

Presentata nelle scorse ore, la PlayStation 5 fa già luccicare gli occhi ai gamers più appassionati. Ma quali novità porta con sé la nuova console Sony?

È stata finalmente presentata, ed è bellissima. Negli ultimi minuti della presentazione in streaming, seguita da milioni di persone da tutto il mondo, è stata presentata la nuovissima console di casa Sony: la PlayStation 5. Un momento atteso da moltissimi gamers: sono infatti passati ben 7 anni dalla presentazione e la successiva vendita della PS4, sebbene negli anni siano state effettuate molteplici modifiche.

Dunque, eccola qui: bianca o nera, in due versioni differenti, con o senza il lettore BluRay 4K. Se i cambiamenti possono sembrare non eccezionali in termini di quantità (restano infatti, ad esempio, i 16GB di memoria, così come gli stessi tipi di processori AMD), è la qualità che stravolge completamente la realtà alla quale chi possiede una di queste console è abituato.

Infatti, in certe fasi, è stato preannunciato come in certi casi, il caricamento dati arriverà ad essere più veloce di quasi cento volte rispetto alla PlayStation 4. Altra novità è l’aggiunta di un chip, chiamato Tempest, dedicato all’audio 3D: si apre, insomma, un mondo infinito di possibilità anche dal punto di vista audio, migliorando indubbiamente l’esperienza di gioco.

Di certo, i cambiamenti si noteranno di più andando a giocare quei titoli creati appositamente per la nuova console: sulla scia dell’annuncio, sono stati annunciati, ad esempio, Gran Turismo 7, o ancora il nuovo e misteriosissimo Pragmata, prodotto dalla Capcom. Naturalmente, ci si aspetta l’uscita di questi giochi ormai l’anno prossimo: toccherà dunque aspettare per sperimentare al meglio le nuove caratteristiche della fiammante nuova console di casa Sony.

Dopo l’annuncio, momentaneamente non si può che immaginare il cambiamento apportato dalla nuova PS5, che andrà a battersi con la nuovissima XBox serie X, prodotta da Microsoft. In effetti, le due console usciranno quasi in contemporanea, verso la fine del 2020. Nel frattempo, non resta altro che godersi un buon gioco sulle console già in proprio possesso: la realtà virtuale rappresentata da esse, tra pochi mesi, potrebbe cambiare in modo speciale.