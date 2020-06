Coronavirus in Sicilia, un nuovo positivo a Catania: gli ultimi dati della Regione

Coronavirus in Sicilia: gli ultimi aggiornamenti riguardanti i casi di Covid-19 nell'Isola.

I casi di Coronavirus in Sicilia sono stati trasmessi nella giornata di ieri dalla Protezione Civile nazionale. Negli ultimi due giorni sarebbero stati effettuati ben 5.691 tamponi: nonostante il numero elevato di test, la Sicilia registrerebbe soltanto un nuovo caso, a Catania.

All’interno della regione, gli attualmente positivi sono in tutto 853: dunque non si indicherebbe alcuna variazione rispetto alla giornata precedente. Dei casi di Covid attuali, 46 si trovano ricoverati in ospedale e 6, in particolare, in terapia intensiva. Ammonterebbero a 807 (uno in meno rispetto alla giornata di ieri), invece, si trova in isolamento domiciliare.

Resta immutato il numero di decessi, fermo a 278 persone.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 13 (2, 152, 11);

Catania, 399 (15, 577, 100);

Enna, 8 (0, 388, 29);

Messina, 122 (16, 384, 59);

Palermo, 254 (13, 290, 37);

Ragusa, 8 (0, 83, 7);

Siracusa, 0 (0, 222, 29);

Trapani, 17 (0, 120, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà venerdì. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.