X Factor 2020: ecco i giudici della prossima edizione

X Factor 2020: i giudici di quest'anno sono stati svelati nella giornata di ieri e vedranno vere e proprie new entry accanto a presenze che hanno fatto la storia dello show.

X Factor 2020, i giudici dell’edizione di quest’anno saranno Emma Marrone, l’imprenditore del rap Hell Raton, all’anagrafe Manuel Zappadu, Manuel Agnelli e Mika. Questi ultimi due, inoltre, avevano già ricoperto questo ruolo negli anni precedenti. A svelarli, nella serata di ieri, è stato Alessandro Cattelan, nella puntata settimanale del suo ‘Epic Live’. I giudici della prossima edizione del popolarissimo talent musicale sono stati presentati ieri in diretta dal conduttore, con i primi tre presenti in studio e Mika in collegamento dall’estero.

L’edizione di X Factor 2020 sarà in onda da settembre di quest’anno e vedrà tra i giudici quattro personalità molto diverse. Emma Marrone e Hell Raton rappresentano le due new entry dell’anno e, assieme agli altri due membri della giuria, dovranno individuare dodici giovani artisti, che durante le varie fasi di selezioni, si distingueranno per originalità, identità, passione e proposta musicale.

X Factor 2020: i quattro giudici

Per Emma si tratta del debutto assoluto in casa Sky. La cantante originaria della Puglia è una delle più amate dal pubblico italiano, ma anche tra le più seguite sui social. Qui la cantante registra oltre 4 milioni e 500 mila follower su Instagram, oltre 3 milioni di “like” su Facebook, più di 2 milioni e 500 mila follower su Twitter e 400 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale Youtube. La sua carriera, partita dal programma “Amici” di Maria De Filippi, è pronta a sbarcare sulla TV via cavo.

Meno noto al pubblico italiano l’altro giudice, Hell Raton, che però è famoso nel mondo musicale. Manuel Zappaddu, il nome all’anagrafe, è un punto di riferimento discografico per la scena rap italiana grazie a Machete – celebre crew che ha fondato insieme a Salmo e Slait nel 2010 – e agli anni passati dietro le quinte dell’etichetta Machete Empire Records, fondata nel 2013, di cui è Ceo e direttore creativo.

Non ha bisogno di grosse presentazioni, invece, Manuel Agnelli, tanto amato dal pubblico quanto temuto da alcuni partecipanti del talent. Agnelli è già stato a X Factor come giudice dal 2016 al 2018 e, dopo una pausa, è pronto a riprendere il suo posto in scena. Il cantante e leader degli Afterhours è reduce dal tour An Evening with Manuel Agnelli e dal docufilm sulla sua band, tratto anche dal concerto tutto esaurito al Forum di Assago.

Infine, Mika torna a casa Sky dopo le tre presenze in giuria tra il 2013 e il 2015. Lo showman e popstar libanese naturalizzato britannico è tornato sulla scena musicale con “My Name Is Michael Holbrook”, un album autobiografico frutto di una marcata maturazione artistica.