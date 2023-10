X Factor, “Tutta colpa degli ebrei”: un’artista catanese fa parlare di sé con frase antisemita

Sul palco di X Factor 2023 anche una cantautrice catanese, verso la quale non sono mancate critiche, causate da una canzone che sarebbe più un "unno alle colpe".

Ironia pungente a X Factor 2023: a far parlare di sé è il brano “Ghali” di Anna Castiglia, 24enne catanese. In particolare, l’attenzione del pubblico è stata catturata dalla frase “tutta colpa degli ebrei“, contenuta nella canzone.

La strofa recita così: “se poi ho i capelli grassi, la colpa è dello smog, la frutta è pesticida, vado avanti con gli hot dog, non ho mai soldi in tasca, li chiedo sempre ai miei, ma sono in bancarotta, tutta colpa degli ebrei“.

Come l’opinione pubblica, anche gli esponenti della comunità ebraica si sono espressi al riguardo. Nello specifico Vittorio Pavoncello, presidente della Federazione Italiana Maccabi, che ha confessato in un’intervista le seguenti parole: “Ascoltandola si rimane male, però poi, ascoltando meglio il testo, ci siamo resi conto che la cantautrice se la prendeva con tutta una serie di luoghi comuni, mettendoli alla berlina. Il testo contiene anche della genialità, personalmente, però, credo che chi la ascolta superficialmente potrebbe pensare che è ancora un pensiero corrente quello che gli ebrei dominano le finanze mondiali. Quella frase estrapolata potrebbe avvalorare luoghi comuni di antisemitismo“.

Anna Castiglia ha definito la sua canzone un “inno alle colpe“, sottolineando come l’essere umano darebbe la colpa a qualsiasi cosa e a tutti pur di non assumersi le proprie responsabilità.