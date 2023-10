Sting in concerto a Taormina: De Luca annuncia l’approvazione di 2 date

Sting torna in concerto a Taormina. Ad annunciarlo, il sindaco Cateno De Luca, a seguito di una riunione con con la commissione Anfiteatro Sicilia.

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, a seguito di una riunione con la commissione Anfiteatro Sicilia, ha annunciato l’approvazione di 2 date per il concerto dell’ex frontman dei Police Sting, a giugno del prossimo anno. “Si è tenuta una riunione molto produttiva con la commissione Anfiteatro Sicilia — ha dichiarato De Luca —. Siamo riusciti a trovare una soluzione che eviterà ai comuni di dover pagare il canone per le cinque serate mensili previste dalla legge. Questa soluzione, da me suggerita e pienamente in linea con la normativa, rappresenta un passo avanti significativo. Ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana per esaminare ulteriori soluzioni al fine di alleggerire i costi per i servizi necessari durante i grandi eventi organizzati da soggetti privati”.

Sembra di essere arrivati ad un punto di svolta, in quella che per De Luca è stata una battaglia iniziata già dall’inizio del suo mandato, al fine di alleggerire i costi dei grandi eventi organizzati da soggetti privati, come nel caso dei concerti al Teatro Antico.

L’ attesa è, dunque, tutta per Sting che tornerà sul palco del Teatro Antico. La sua ultima esibizione in Sicilia risale al settembre 2021. Ora bisognerà aspettare le date, che non sono ancora state rese note.