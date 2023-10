Torna “Catania Jazz”, un calendario ricco di appuntamenti: dove e quando

Torna la rassegna "Catania Jazz", con un calendario ricco di appuntamenti. Ecco quali sono i concerti in programma.

La rassegna “Catania Jazz” torna a riportare il jazz in Sicilia, con un ricco calendario di appuntamenti e artisti di caratura internazionale, pronti a calcare i palchi dei teatri di Catania e Palermo.

Quest’anno si festeggiano i 40 anni di attività, in cui sono state organizzate 60 stagioni concertistiche, non solo a Catania ma anche a Palermo, Messina, Siracusa, Milazzo e Caltanissetta, 37 festival estivi in tutta la Sicilia e, fino al 2020, il record di abbonati a livello europeo e di pubblico pagante.

La stagione 2023/2024 prenderà il via dal 29 ottobre 2023, per poi concludersi il 17 maggio 2024. Gli appuntamenti prenderanno luogo al Teatro Metropolitan di Catania e al Golden di Palermo.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito diyticket.it o fisicamente al botteghino del Teatro Golden telefonando ai numeri 338 4181887 e 329 4921777 o al Circuito Box Office di Catania.

Ecco, di seguito, il calendario degli appuntamenti: