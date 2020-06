Sanità, ripartono i concorsi pubblici: si cerca personale

Sono stati pubblicati i bandi per concorsi pubblici in ambito sanitario. Il Ministero della Salute non esclude lo svolgimento telematico, così da accelerare i tempi.

Ripartono i concorsi pubblici in ambito sanitario, con la pubblicazione dei bandi per l’assunzione di nuovo personale medico, veterinario e tecnico. I concorsi riguarderanno la copertura di 4o posti di dirigente sanitario medico, 12 posti di dirigente sanitario veterinario e 91 unità di personale con il profilo di tecnico. Questi ultimi saranno inseriti nell’ambito della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

“I bandi di concorso- così come comunicato dal Ministero della Salute- hanno l’obiettivo di far fronte all’emergenza sanitaria e alla priorità di sanità pubblica di potenziare le risorse umane preposte alle attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e di profilassi presso i principali porti e aeroporti, in attuazione del decreto legge Rilancio“.

Nel comunicato ufficiale, inoltre, il Ministero della Salute ha chiarito che saranno tenute in considerazione anche nuove modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, anche in via telematica. Lo scopo è anche quello di accelerare i tempi per l’assunzione e la messa in servizio.