Meteo Catania domani: le previsioni del tempo

Meteo Catania domani – La perturbazione in movimento sull’Italia, oggi si sposterà con decisione sulle regioni meridionali, dove porterà piogge diffuse e insistenti. Sono infatti previste precipitazioni su tutto il territorio siciliano. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-EST con intensità di 13 km/h. Possibili raffiche fino a 29 km/h. Temperatura minima di 20 °C e massima di 24 °C. La Protezione Civile ha diramato allerta gialla su gran parte della Sicilia; l’allerta interesserà l’Isola a partire dalle 16:00 di oggi 4 giugno, fino alle ore 24:00. Il meteo su Catania, sembra prevedere rovesci concentrati principalmente nelle prime ore del pomeriggio.

Meteo Catania 6 giugno

Nel meteo Catania domani tornerà il sole su tutta la Regione siciliana con aumento delle temperature su tutte le province dell’Isola. Il meteo Catania, per la giornata di domani, prevede cielo prevalentemente sereno e soleggiato. La minima scende a 17°C, mentre la massima sale a 28°C nel territorio catanese. La perturbazione, dunque, si allontana rischiarando la giornate siciliane. Temperature in nuova ripresa, seppur ancora inferiori alle medie climatiche di inizio giugno. Venti occidentali, moderati o a tratti tesi su Canale di Sicilia, Stretto di Messina. Mari molto mossi, ma con tendenza a graduale attenuazione del moto ondoso.

Meteo Catania 7 giugno

Domenica, cielo sereno in grande parte della Sicilia con qualche nuvola sparsa: le previsioni per domenica 7 giugno danno anche l’immagine di un lieve aumento delle temperature. Nella provincia di Siracusa, infatti, la massima dovrebbe toccare i 33°C. Condizioni climatiche ottimali, dunque, per sfruttare la nuova ordinanza del sindaco, Salvo Pogliese, che ha disposto la chiusura alle auto del Lungomare di Catania, permettendo un sicuro circolo pedonale oppure per visitare un museo o parco archeologico, gratuitamente, attraverso l’iniziativa della Regione Sicilia “La cultura riparte”.