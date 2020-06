L’Aeroporto di Catania riparte: le nuove regole in vigore dal 4 giugno [FOTO]

L'Aeroporto di Catania riparte, ma in sicurezza: con la riapertura dei viaggi regionali ed internazionali, lo scalo aeroportuale di Fontanarossa ha deciso di mobilitarsi per mantenere le norme anti-Covid.

Si ritorna a viaggiare. Da ieri, mercoledì 3 giugno, è stata ripristinata la mobilità regionale ed internazionale. Ma in tutta Italia, la ripartenza è all’insegna della sicurezza. Così anche per l’Aeroporto di Catania, il quale ha voluto avvisare i viaggiatori del “ritorno alla normalità”.

Aeroporto di Catania: le novità dal 4 giugno

A partire da oggi, giovedì 4 giugno, l’Aeroporto di Fontanarossa ha predisposto alcune modifiche per la messa in sicurezza dei Terminal e delle affluenze. “L’ingresso al Terminal A – si legge sul comunicato – sarà consentito esclusivamente ai passeggeri in possesso di titolo di viaggio. Gli accompagnatori, fatta eccezione per chi accompagna minori o passeggeri a ridotta mobilità, non potranno quindi accedere agli spazi interni dell’aerostazione“.

“L’accesso dei passeggeri in partenza avverrà solo dalla Porta OVEST del Piano Arrivi (pano terra, lato torre) dove è stato collocato il termoscanner per la misurazione della temperatura. L’uscita dei passeggeri in arrivo avverrà solo dalla Porta EST del Piano Arrivi (piano terra, lato Terminal B)“, continua il comunicato dell’Aeroporto di Catania. “La rampa Partenze e il relativo viadotto saranno chiusi al traffico veicolare, e tutte le porte di ingresso e uscita del Piano Partenze saranno chiuse“.

“Vista la necessaria chiusura della rampa Partenze, per agevolare le procedure di carico e scarico bagagli e passeggeri, SAC apre da domani il nuovo e conveniente parcheggio P6 Premium – con accesso diretto da via Fontanarossa – con 30 minuti di sosta gratuita e una tariffa di 2 euro al giorno. Dal P6 parte il percorso agevolato per raggiungere l’ingresso del Terminal A. Il Terminal C rimane chiuso“. Mentre gli altri parcheggi rimangono comunque tutti aperti, con le consuete tariffe ma con solo i consueti 15 minuti di sosta gratuita.

Aeroporto di Catania: come cambia il Piano Partenze

Novità anche sul Piano Partenze: “Il Piano Partenze, con l’area check-in e l’area controlli di sicurezza, è stato interamente rimodulato, con percorsi obbligati e barriere protettive, per garantire in qualsiasi momento il rispetto del distanziamento sociale e per minimizzare i disagi. È stato inoltre realizzato un percorso differenziato per separare nettamente il flusso dei passeggeri in partenza da quello dei passeggeri in arrivo.

L’area check-in sarà limitata alla zona in corrispondenza dei desk da 22 a 50 mentre, dal lato opposto (desk 1 – 21), sarà realizzato il percorso per effettuare i controlli di sicurezza mantenendo la distanza sociale. È consigliato – continua l’Aeroporto di Catania – prediligere il self check-in o check-in online e di rispettare gli orari indicati nella carta di imbarco, al fine di evitare tempi lunghi di attesa per l’aumento di controlli e relativi assembramenti all’ interno del Terminal. La Lounge Alitalia e la Lounge SAC rimarranno chiuse fino a data da destinarsi“.