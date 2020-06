Frecce Tricolori a Roma: gli orari dello spettacolo e dove vederlo

Aspettando il #2Giugno...Un tour di 5 giorni e 21 città sorvolate per stendere il tricolore più lungo del mondo in segno di unità, solidarietà e ripresa. Rivivi, con questa sequenza emozionante di immagini, l’#AbbraccioTricolore della Pattuglia Acrobatica Nazionale all’Italia 🇮🇹✈️#AeronauticaMilitare #latuasquadrachevola #Versoil2Giugno Ministero della Difesa

Le Frecce Tricolori arrivano a Roma: ecco gli orari dello spettacolo e dove seguirlo in diretta televisiva.

Le Frecce Tricolori si preparano a solcare i cieli di Roma. Il 2 giugno, infatti, la formazione acrobatica dell’Aeronautica Militare omaggerà la capitale d’Italia in occasione della Festa della Repubblica. Si tratta dell’ultima tappa dell’ “abbraccio tricolore” partito la settimana scorsa, che ha attraversato i cieli di tutta Italia. Un’iniziativa volta a stringere tutta l’Italia e a incoraggiare la ripartenza dopo i mesi di sofferenza appena trascorsi.

Tingendo di verde, bianco e rosso le città italiane, i piloti sono finalmente arrivati a Roma. Quest’anno, a causa dell’emergenza, non si terrà la consueta parata delle forze militari ai fori imperiali. Tuttavia, per l’occasione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto. Durante l’evento, le Frecce Tricolori sorvoleranno Roma disegnando in cielo la bandiera italiana.

Frecce Tricolori a Roma: gli orari

Le Frecce Tricolori dovrebbero attraversare Roma nei seguenti orari: 9 – 9:15 del mattino. Inoltre, su Rai 1, all’interno della trasmissione Uno Mattina, a partire dalle 8:55 verrà trasmessa la cerimonia. Un’occasione per seguire in diretta lo spettacolo, per chi non fosse di Roma ma non volesse comunque attendere il video.

La formazione dell’Aeronautica Militare in questi giorni ha attraversato anche i cieli della Sicilia. Oltre al passaggio su Palermo, capoluogo di regione e quindi incluso nel tour dell’ #AbbraccioTricolore, i piloti sono partiti da Sigonella per le tappe successive del loro tour.

In attesa di goderci l’ultimo approdo del viaggio delle Frecce Tricolori a Roma, riproponiamo il video con alcuni momenti del loro passaggio nelle città principali di tutta Italia.