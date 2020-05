Graduatorie terza fascia: approvata riapertura e aggiornamento nel 2020

C'era stato il rischio di vedere slittata al 2021 la questione "graduatorie d'istituto": ieri, però, è arrivato l'ok sulla riapertura e l'aggiornamento delle graduatorie che da quest'anno saranno provinciali.

Graduatorie terza fascia: buone notizie per i neolaureati, gli aspiranti docenti e i precari. Nella serata di ieri, la VII Commissione Istruzione ha approvato l’emendamento per la riapertura delle graduatorie di istituto provinciali per seconda e terza fascia.

Pertanto le graduatorie verranno riaperte e contestualmente aggiornate secondo indicazioni che saranno fornite dal Ministero dell’istruzione nelle prossime settimane. Contestualmente alla situazione di pandemia, si tratterà di una procedura semplificata e interamente gestibile tramite web.

Graduatorie terza fascia: da quest’anno sono provinciali

Cosa significa che le graduatorie saranno stilate su base provinciale?

Significa che ci sarà una graduatoria unica provinciale distinta per posti e classi di concorso. Gli aspiranti presenti nella graduatoria provinciale sceglieranno inoltre 20 scuole della medesima provincia, dalle quale saranno chiamati per coprire eventuali supplenze brevi. La trasformazione delle graduatorie di istituto in graduatorie provinciali era stata disposta dall’articolo 1-quater del decreto 126/2019, che modifica la legge n. 124/1999, prevedendo:

la costituzione di specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso;

la costituzione di una specifica graduatoria provinciale per i soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno;

la scelta, da parte dei docenti inseriti nella predetta graduatoria provinciale, di 20 scuole della stessa provincia per coprire le supplenze brevi e saltuarie.

La graduatoria provinciale sarà utilizzata per l’attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, in subordine alle graduatorie ad esaurimento, ossia nel caso in cui le GaE siano esaurite per mancanza di aspiranti o perché tutti i docenti inseriti sono stati già convocati.

Graduatorie terza fascia: validità biennale

L’emendamento presentato dalla Sen. Granato M5S prevede una validità biennale delle graduatorie, 2020/21 e 2021/22, in modo da ristabilire l’allineamento di tutte e tre le fasce delle graduatorie di istituto.