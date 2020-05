Volotea riparte a Catania: ricominciano i voli da e per Fontanarossa

La compagnia spagnola lowcost Volotea ha comunicato che a breve ripartiranno i collegamenti per la direttrice nazionale Nord-Sud. Tra le prime tratte a ripartire c'è anche Catania.

L’aeroporto di Catania riprende lentamente vita. Dopo l’annuncio di EasyJet, anche Volotea ha comunicato che le sue basi di Venezia e Verona sono pronte a ripartire, per cui dal 18 giugno riprenderà il collegamento dalle città venete con Fontanarossa, per poi riprendere gradualmente su tutto il Sud Italia.

“Con la nuova programmazione a partire dal 18 giugno, Volotea risponde prontamente alle attese del mercato turistico che, in questa prima fase di ripresa, sono di un’attivazione di flussi nazionali nella direttrice Nord-Sud – ha dichiarato Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE -. L’aumento di frequenze verso le regioni del Sud e le isole, sia dall’aeroporto di Venezia che da quello di Verona, sono la conferma dell’importanza che per Volotea ricopre il nostro sistema aeroportuale, il cui ampio bacino d’utenza può contare sulla solidità di una compagnia che ancora una volta sceglie i nostri aeroporti come base per la ripartenza. Da parte nostra, possiamo assicurare che i nostri aeroporti sono luoghi sicuri, avendo adottato le più attente misure di sicurezza sanitaria, secondo quanto previsto dai protocolli”.

Volotea, iniziano anche le offerte: le tratte scontate

Volotea, dunque, riparte anche dalla Sicilia e si aggiunge alle diverse compagnie che hanno annunciato le prime offerte estive e le prime ripartenze. Tra loro, Alitalia ha comunicato che i clienti che prenoteranno entro la fine di maggio potranno cambiare il volo gratuitamente. Le offerte della compagnia spagnola, invece, riguardano principalmente le città del Nord Italia, con prezzi scontati per Genova, Ancona, Venezia e Verona tra luglio e agosto, ma non si escludono novità nelle prossime settimane. Il vettore low cost irlandese, infine, ha lanciato alcune tratte da/per Catania con prezzi compresi tra i 29 e i 53 euro, tra cui Malta, Pisa e Bologna.